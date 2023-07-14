憂TikTok操控台大選 官員促禁用

【本報綜合報道】台灣總統選舉明年1月舉行，美國傳媒周三報道，中國大陸影音平台抖音海外版TikTok有大量和選戰有關的短片，外界關注陸方能否操縱該平台的辯論。部分台灣官員主張全面禁止TikTok，但行政院政務委員羅秉成強調要謹慎決定，目前未有時間表。

或成政治假訊息戰場 報道指，雖然TikTok不是台灣最受歡迎的社交媒體平台，但因其急速成長加上陸資色彩，外界關注會否令台灣成為下一個政治假訊息的戰場。事實查核平台MyGoPen項目經理羅賓‧李（Robin Lee）表示，鑑於台灣對中國大陸的重要性，以及台灣與美國的關係，台灣長期被視為假訊息的試驗場。

TikTok帳號「台海壹哥」經常上傳宣傳解放軍和批評美國的短片，近700段片都是簡體中文字幕，安全專家認為內容是在中國大陸生產，有管理帳號的相關人士承認據點不在台灣。有資訊安全專家認為，與選舉相關假訊息活動的威脅只會增加，要辨別TikTok帳號是否現實中的政治支持者操作，抑或背後有國家撐腰並不容易。