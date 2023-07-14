研生物武器傳聞發酵 台憂招制裁

【本報綜合報道】有台灣傳媒聲稱美國要求台灣研發生物武器一事持續發酵，台美官方多次否認。台灣傳媒其後報道「南海工作會議紀錄全文」再提出上述指控，並聲明盡查證義務。台灣總統府昨日表示，事件衝擊台灣形象，「不能就這樣算」。

台灣總統府發言人林聿禪昨日表示，國際公約禁止研發生物武器，批評有台灣傳媒以一紙假造的政府文件誣衊台灣研發生物武器，可能引發國際制裁，對台灣利益、民眾權益影響巨大。對於相關媒體遲遲未更正或撤回報道，總統府表示高度遺憾。

林聿禪指所謂的「南海工作會議紀錄全文」，多處出現非台灣慣用語，也非公共部門慣用格式，記者應該輕易判別此為造假文件，質疑推卸責任；又指中國大陸官媒藉此假新聞操作新一波以「疑美」、「戰爭恐懼」和指控台灣挑釁等主軸的認知統戰，淪為陸媒內容農場，更在區域投入不安變數，敦促涉事台灣傳媒更正及道歉。

美國在台協會擴地招議 另一方面，美國在台協會爭取擴大用地，鎖定台北市內湖中學金湖校區2.6公頃的中學用地，引起內湖區部分居民反對。台灣外交部昨日指本案仍然在研議階段，將配合並協助土地管理機關台北市政府辦理意見徵詢，絕不給予不同或差別的待遇。

林聿禪