美指華黑客網攻官員 中方駁斥

【本報綜合報道】美國官員周三稱國務卿布林肯上月訪問北京前，中國黑客入侵多個與中國事務有關的美方機構官員微軟電郵帳戶，但不涉及機密系統或數據，軍事和情報機構也不受影響。中國外交部發言人汪文斌昨日再作回應，強調美方應該盡快就其網絡攻擊行為作出交代，而不是散布虛假訊息轉移視線。

美聯社引述美國網絡安全和基礎設施安全局和聯邦調查局報道，微軟公司確定黑客冒充授權用戶獲得電郵帳戶訪問權限。美國國務院上月中旬發現間諜活動，官員指入侵直接針對外交人員、國務院及其他機構處理對華事務官員。布林肯最終仍然按照計劃訪華，代表團依照安全慣例在中國使用一次性的電話和電腦。

白宮國家安全委員會發言人霍奇指，保護措施偵測到入侵事件，美國將繼續要求採購供應商達到高安全門檻。中國外交部反指美國是全球最大黑客帝國和網絡竊密者，並指去年以來中國及其他國家的網絡安全機構陸續發布報告，揭露美國政府長期以來對中國實施網絡攻擊的情況，但美方迄今沒有作出回應。

王毅印尼晤布林肯 另一方面，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨日與布林肯在印尼雅加達舉行的東盟外長會議期間會面，是兩人一個月內第二次會晤。美國國務院形容，雙方此次會面是美中兩國保持開放溝通渠道持續努力的一部分，同時澄清美方在廣泛問題上利益，通過減少誤解及誤判風險，負責任地管理彼此競爭。