美議員發傳票 索取制裁華密件

【本報綜合報道】美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾周三表示，已經向國務院發出傳票，索取有關制裁中國的機密文件。他質疑在中國偵察氣球風波後，國務院傾向於繼續與中國政府接觸，讓制裁中方的行動偏離計劃。

麥考爾指摘國務院繼續拒絕遵守眾議院外交事務委員會對關鍵資訊的緊急要求，他別無選擇下只能夠發出傳票。麥考爾今年5月要求國務卿布林肯主動提供「競爭行動」日程表，即拜登政府制訂的反擊中國侵略的機密行動清單，包括制裁中國企業和實施出口管制。麥考爾過往對國務院發起一系列調查，涉及從阿富汗撤軍的機密外交電報，以及伊朗事務特使馬利（Rob Malley）或不當處理機密資訊的指控。

國務院發言人米勒稱，拜登政府對中國制裁、出口管制和其他競爭行動數量創紀錄，布林肯在北京時反覆聽到中方官員對競爭行動深表抗議和不滿。國務院正在與眾議院外交事務委員會談判，着眼於移交文件。米勒指，國務院將繼續努力及時回應眾議院要求，但強調須在國會質詢和委員會不斷變化的優先事項之間取得平衡。

另提避免雙重課稅草案 此外，美國國會參議院外交關係委員會昨日審議《台灣租稅協定法案》前夕，參眾兩院跨黨派議員周三公布立法討論草案，讓美國與台灣勞工與企業避免雙重課稅，減輕跨境投資負擔，以促進投資、創造就業，增加深化美台經濟合作的機會。