美巡邏機照飛台海 解放軍戒備

華大使訪五角大樓 言論遭無視 中美兩軍交流尚未恢復之際，中國駐美國大使謝鋒周三應約到五角大樓，會見美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）。惟美國海軍一架海上巡邏機翌日沿台灣海峽中線由北向南飛行，解放軍東部戰區跟監警戒，依法依規處置。

謝鋒冀與美關係重回正軌 謝鋒在會面表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是新時期中美正確相處的治本之道。他就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動，排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則，謹慎處理台灣等重要敏感問題，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

美國國防部表示，負責印太地區安全事務的拉特納，與謝鋒討論兩國防務關係與一系列國際和地區安全問題，他同時強調五角大樓致力於維持美中之間開放的軍方交流渠道。美國國防部發言人邁納斯（Martin Meiners）透露，兩人會面約90分鐘。

美國海軍第7艦隊昨日宣布，一架P8A海上巡邏機當天飛越台灣海峽的國際空域，重申根據國際法開展行動，維護各方的航行權利和自由，表明美方對自由開放的印太地區的承諾，將繼續在國際法允許的地方飛行、航行、行動。解放軍東部戰區批評美國公開炒作，戰區部隊時刻保持高度戒備，捍衞國家主權安全及地區和平穩定。

這是美國海軍P8A海上巡邏機自今年2月以來第3度飛越台灣海峽，對上一次是4月。台灣國防部通報，昨日上午陸續發現解放軍26架次飛機出海活動並應對美軍飛機，包括殲10戰機、殲11戰機、殲16戰機、蘇30戰機；其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣西南部空域與軍艦聯合演訓，另有解放軍4艘艦艇執行戰備警巡。

中方在北約開會時軍演 在昨日舉行的中國外交部記者會上，記者問北約在立陶宛舉行峰會，中方在台灣海峽進行軍演，是否向北約發出不要干涉台灣問題的信號。中國外交部發言人汪文斌重申台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅定不移捍衞國家主權和領土完整。本報綜合報道

謝鋒到訪五角大樓（圖）要求美國謹慎處理涉台問題。 謝 鋒 拉特納