炸管道水壩核電 烏若敗同歸於盡

美國與烏克蘭假若在反攻戰中不能奪取有利戰果，烏戰便會進入尾聲。尤其是烏克蘭內部出現反政權游擊隊，不管是烏東及烏克蘭其他地區俄裔起義，抑或是俄軍喬裝，顯示出烏戰已從陣地戰進入曠日持久的內戰形式。

烏克蘭內部的游擊隊現象，不同於烏軍組織的俄羅斯自由軍外部入侵的叛軍，後者在俄羅斯內部相信不會引發內戰，且容易被消滅，只能在烏軍控制的邊境區活動，作為烏軍的輔助。烏克蘭內部由俄裔組成的反政權游擊隊，容易製造條件，讓政權內不願繼續作戰的勢力有外援，也容易二者結合，在政權內外形成向澤連斯基新納粹主義政權逼宮，同時提供理由與證據，讓歐盟以烏克蘭內部不滿來阻止戰爭延續，追求和談解決。當然，烏克蘭的游擊隊剛剛開始，還屬星星之火，有待反攻失利，烏軍和政權士氣低落時，才會演變成燎原之火，但這已經是一個重要的政治信號。

鋌而走險 盡地一鋪 戰爭趨於結束往往是最危險的時候，失敗者有機會鋌而走險，盡地一鋪。以烏克蘭新納粹主義者的極端情緒，會不惜與敵共亡，用破壞來建立其「不朽」的英雄形象。從炸北溪2號管道、水電站大壩與企圖炸扎波羅熱核電廠來看，最後的手段便是炸核電廠，製造更大和長期的災難。問題是，在俄軍嚴密防範之下，烏軍能否炸掉扎波羅熱核電廠。可是，鄰近俄境內還有核電廠，若烏軍能將之炸掉，政治意義更大，日前便傳出烏軍導彈射往俄境內的斯摩倫斯克核電廠，但襲擊不成，導彈被俄軍攔截。然而這是首次，也極可能是烏克蘭的試探，隨後大有可能有更大規模的導彈偷襲斯摩倫斯克核電廠，或附近的另外兩座核電廠。

據說，扎波羅熱核電廠反應堆的規模是切爾諾貝爾核電廠的數十倍，若爆炸，造成的後果將超過二次大戰造成的災難總和。斯摩倫斯克核電廠的規模較小，災難稍遜，但仍然極其嚴重。烏軍炸俄核電廠，成功的話，俄羅斯必然會重創烏克蘭，再無限制與顧忌，甚至反炸的範圍可能超出烏克蘭，烏克蘭戰爭便會進入最殘酷、惡劣的新階段，不會如美國原子彈炸日本可結束戰爭。而烏克蘭當然會被毀滅，歐洲亦會與俄羅斯近乎同歸於盡，且看美國是否有能力和智慧阻止烏克蘭偷襲核電廠，避免把烏克蘭戰爭演變成比二次大戰更大的歐洲災難。

研究所所長 陳文鴻