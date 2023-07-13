新加坡金文泰近日出現一隻五彩繽紛的稀有鴛鴦，消息一出便吸引大量鳥類及攝影愛好者爭相前去追拍，並在社交網分享自己所拍攝的美照。當地自然協會鳥類組主席陳錦昌表示，鴛鴦鳥在獅城非常少見，這隻鴛鴦或是被釋放、或從主人那兒逃走的寵物，估計牠把人造的金文泰水道當成替代的棲息地。