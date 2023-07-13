女作家提控誹謗 特朗普失豁免權

【本報綜合報道】美國司法部周二認定，前總統特朗普在任期間對女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）發表的言論不受起訴豁免，意味卡羅爾起訴特朗普誹謗有效。該案件將於明年1月開庭審理，是兩人不足一年內第二次對簿公堂。

司法部致函曼哈頓聯邦法院，確定特朗普對卡羅爾發表涉嫌誹謗言論，沒有充分為美國政府服務的目的。首席副助理司法部長博因頓（Brian Boynton）指，儘管言論是在工作環境中發表，但引發言論的指控只與個人事件有關，即特朗普擔任總統之前數十年的性侵犯事件，它顯然與工作無關。今年較早前的審判結果支持一種推論，即特朗普發表言論的動機是「個人不滿」。