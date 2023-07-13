交通部長涉貪受查 星洲總理下令休假

新加坡總理李顯龍昨天下令，由於交通部部長易華仁（S Iswaran）正接受貪污調查局問話，已指示他在局方完成調查前休假，其職務由財政部兼交通部高級政務部長徐芳達暫代。貪污調查局強調行動仍未結束，暫時無法提供詳情。

貪污調查局昨天發聲明公布，由於易華仁正接受問話，局方了解公眾關注此事，將以堅定決心調查此案，藉此查明事實與真相，以及維護法治。李顯龍同日透過總理公署發布文告，內容提及上周三已從貪污調查局局長得悉，局方查獲一宗案件，並尋求其同意展開調查，包括向易華仁在內人士問話。他指隔日給予許可，促成貪污調查局前天正式開始調查。

清廉冠亞洲 事件或影響選情 副總理兼財政部長黃循財昨天受訪時強調，人民行動黨及政府會坦誠透明，不會把任何事掃到地氈下加以隱瞞，會與李顯龍全力保持及維護國民對政府的信任。他重申執政黨堅持對貪污採取零容忍立場，繼續堅守人民期待政治領導人具備誠實、正直及廉潔標準。當談及此案詳情時，他稱明白國民關注此事並有很多疑問，不過無法提供更多訊息，懇請公眾避免進一步揣測。

61歲的易華仁是執政人民行動黨黨員，1997年成為國會議員，2011年出任貿易工業部第二部長。2018年，他出任通訊與新聞部部長，至2021年改任交通部部長。資料顯示，當地對上一位部長受查已是1986年，時任國家發展部部長鄭章遠涉嫌收受賄賂，上庭前逝世。

根據國際「2022年清廉指數」，新加坡在全球180個國家及地區當中排名第5，在亞洲居首，僅不及丹麥、芬蘭、新西蘭及挪威。有當地法律學者坦言，易華仁受查，難免影響人民行動黨政府政治形象，理由是該執政黨一向以清廉自居。

自1965年獨立以來，新加坡一直由人民行動黨執政，但其支持度卻於2020年大選時出現下跌趨勢。當地傳媒形容易華仁受查一事非同小可，甚至可能影響本年總統選舉及下屆大選選情。本報綜合報道