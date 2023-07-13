美核潛艇泊關塔那摩灣 古巴斥挑釁

【本報綜合報道】美國近年加強關注「後花園」拉丁美洲，一艘攻擊核潛艇昨停靠美方在古巴的關塔那摩灣海軍基地。古巴外交部發聲明，指美國此舉是對緊張局勢的挑釁升級，讓人懷疑背後的軍事原因、對付目標、追求的戰略目的。

形容是非法軍事佔領 根據美國國防部發放的照片，洛杉磯級攻擊核潛艇帕薩迪納號（USS Pasadena）與大約140名官兵到訪古巴東南部關塔那摩灣海軍基地。照片說明提到，這艘核潛艇能夠支援反潛作戰、反水面艦艇作戰、打擊作戰，以及情報、監視、偵察等任務。美國在1898年爆發的美西戰爭佔領關塔那摩灣，1903年租用該地並建立基地，租約沒有固定的屆滿期，只能夠在美古兩國同意或美國海軍決定棄用上址才能夠解約。

古巴外交部表示，涉事美國核潛艇上周三至上周六停靠關塔那摩灣海軍基地，警告美國核潛艇和武裝部隊在加勒比海地區活動的危險性，批評美方在當地的軍事基地威脅古巴人民主權，形容這是非法的軍事佔領。美國國務院拒絕評論美方軍事部隊的活動。

美國傳媒上月引述消息報道，古巴正在與中國談判在島上建立聯合軍事訓練設施，又稱中方已經在古巴設有展開間諜活動的基地。美國官方起初沒有明確回應，國務卿布林肯其後證實，中國多年來在古巴運作情報收集設施，上址2019年進行升級。