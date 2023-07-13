美韓頻挑釁 朝再試射長程導彈

飛行74分鐘創紀錄 墜日專屬經濟區外 北韓昨天向朝鮮半島東部海域發射一枚長程彈道導彈，落在日本專屬經濟區海域外；日本指那是洲際彈道導彈，一旦屬實將是朝方自今年4月13日後再度試射同一級別導彈。外界認為北韓此舉有兩大目的，一是反制美國偵察機在同一海域多次執行任務，二是回應美方計劃向南韓派遣搭載核導彈的戰略核潛艇。

南韓聯合參謀本部表示，昨天早上10時探測到北韓從平壤一帶向東部海域發射一枚長程彈道導彈，採用高仰角的發射方式。日本防衞省公布，導彈昨天早上9時59分發射，早上11時13分墜落在北海道奧尻島西方約250公里海域；飛行距離約1,000公里，最高飛行高度約6,000公里。導彈飛行74分鐘是有紀錄以來朝方彈道導彈飛行時間最長的一次，舊紀錄是去年3月發射的火星15型洲際彈道導彈，歷時71分鐘。

尹錫悅緊急召開視像國安會議 北韓對上一次的導彈發射活動是今年6月15日，當時從平壤附近發射兩枚短程彈道導彈，而對上一次試射的洲際彈道導彈型號是最新型的火星18型。南韓傳媒報道，根據日本政府公布的參數，假如今次發射的導彈改用正常角度發射，射程估計超過15,000公里，意味打擊範圍覆蓋整個美國本土；又指根據最高飛行高度來看，今次可能發射採用液體燃料的火星17型洲際彈道導彈，而非使用固體燃料的火星18型。

正在立陶宛維爾紐斯出席北約峰會的南韓總統尹錫悅，以視像形式緊急召開國家安全保障會議常委會會議，他表示要令北韓清醒地意識到必將為自身非法行為付出代價，並指示通過韓美核諮商小組會議，進一步加強美方提供的延伸威懾執行能力。南韓傳媒指，北韓昨天發射導彈後，美日韓三方未能夠實時共用導彈預警資訊，由於仍然有技術問題尚待解決，所以距離三方情報共同機制正式推出還有一段時間。

朝疑反制美偵察機核潛艇 值得留意的是，北韓周一及周二曾經三度發表談話，指控美國偵察機在朝鮮半島東部海域上空執行任務，期間侵犯朝方領空及專屬經濟區上空。北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正揚言，朝方將以明確及堅定的行動作出反制，警告美方不要一意孤行，否則朝方將採取軍事行動反制，未知是否指發射彈道導彈。本報綜合報道

北韓7月12日導彈發射活動示意圖 導彈發射參數