11國組聯盟 訓練烏機師駕F16

【本報綜合報道】烏克蘭國防部長列茲尼科夫周二出席北約在立陶宛維爾紐斯舉行的峰會，宣布訓練烏克蘭飛行員駕駛F16戰機的國際聯盟正式成立，由歐美兩地合共11個國家組成。有關訓練計劃最快下月在丹麥啟動，羅馬尼亞也設立訓練中心。

這個國際聯盟由丹麥、荷蘭、比利時、加拿大、盧森堡、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典、英國組成，列茲尼科夫特別感謝丹麥及荷蘭在籌組聯盟的出色領導表現，並表示烏克蘭飛行員、技術人員、支援人員將接受訓練，學習操作及維護這款美製戰機，甚至可能是其他西方制式作戰飛機，但他沒有具體說明型號及類別。