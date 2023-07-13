烏盼獲陸軍戰術導彈 白宮討論

【本報綜合報道】法國周二宣布加入英國的行列，承諾向烏克蘭提供暴風影巡航導彈。美國傳媒同日引述知情官員報道，雖然美國仍然對是否援助烏方夢寐以求的陸軍戰術導彈系統地對地彈道導彈猶豫不決，但拜登政府內部暗地裏為此展開辯論。

法跟隨英 巡航導彈援烏

烏克蘭兩個月前從英國獲得暴風影巡航導彈，隨即投入戰場攻擊俄羅斯據點，現時更獲法國援助巡航導彈。自去年2月24日開戰以來，烏方一直要求美國提供射程300公里、輕易攻擊戰線後方的陸軍戰術導彈系統，但美方多次以當前沒有需求為由拒絕。美國立場之所以如此堅定，一來是擔心烏克蘭利用該款武器攻擊俄羅斯本土及俄佔克里米亞半島，二來是美方庫存較少，並且已經規劃用於其他地區的戰爭計劃，一旦援烏將危害戰備狀態。