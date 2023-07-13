北約威懾力 依賴美戰略核部隊

【本報綜合報道】北約周二發布的立陶宛維爾紐斯峰會公報提到核威懾問題，重申其核能力的基本目的是維護和平、防止脅迫、阻嚇侵略，美國的戰略核部隊是該軍事聯盟安全的「至高無上」保證。公報同時譴責俄羅斯在白羅斯部署核武的計劃，宣稱此事進一步展示俄方，如何多次削弱戰略穩定及歐洲大西洋地區的總體安全。

北約的核威懾力量主要依賴美國、英國、法國，上述三國都擁有各自的戰略核部隊，美國同時在歐洲5個北約成員國境內，部署100枚戰術核彈頭。公報提到，北約核威懾態勢依賴美國前沿部署歐洲的核武，其他參與成員國提供戰時投放核彈頭的核常兩用機，以及常規作戰部隊及軍事能力，對支援北約核威懾任務也是至關重要。

公報同時重申，北約將採取所有必要措施，確保其核威懾任務的可靠性、有效性、安全性，包括繼續對核能力的現代化，更新提高核部隊靈活性及適應性的計劃；又稱北約已經準備好及有能力在帶有核武層面的危機中，阻嚇侵略及管控升級風險。

譴責俄軍威脅 此外，公報提到俄羅斯繼續對其核部隊的現代化，對象包括擁有龐大庫存的戰術武器，同時擴大新穎及破壞性、擁有核常雙重能力的投射系統，北約稱不能夠接受俄方使用雙重能力武器系統，攻擊烏克蘭平民及重要民間基礎設施。公報又譴責俄羅斯故意暫停參與《新削減戰略武器條約》，要求俄方重返該條約並全面執行有關規定，並在減少戰略風險及核風險兩方面，作出負責任的舉動及展開建設性的參與。