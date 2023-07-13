峰會公報渲染中國野心 京斥 混淆是非 冷戰思維

【本報綜合報道】在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會周二發布公報，指中國的野心和脅迫性政策，挑戰北約的利益、安全、價值，構成系統性挑戰，北約將捍衞共同價值觀和以規則為基礎的國際秩序。中國駐歐盟使團駁斥公報涉華內容罔顧事實，對此堅決反對，正告北約任何損害中方正當權益的行為都將遭堅決回擊。中國外交部批評有關內容混淆是非、顛倒黑白，充滿冷戰思維和意識形態偏見。

北約峰會發布90點公報，其中6點提到中國。北約批評中國使用廣泛政治、經濟、軍事手段，增加其全球足迹和投射力量，同時對自身戰略、意圖、軍事集結保持不透明。公報續指，中國的惡意混合行動和網絡行動，以及其對抗言論和虛假資訊以北約為目標，損害北約安全；又試圖控制關鍵技術和工業部門、關鍵基礎設施、戰略物資和供應鏈，利用其經濟槓桿建立戰略依賴關係並增強其影響力，試圖顛覆基於規則的國際秩序，包括在太空、網絡和海洋領域。

指華迅速擴武器庫 公報指中國和俄羅斯戰略夥伴關係不斷深化，北約呼籲中國譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，不以任何方式支持俄方的戰爭努力，特別呼籲中方不要向俄方提供致命援助。公報指摘中國正在迅速擴大核武庫，增加核彈頭和尖端投射系統的數量以建立核三位一體力量。

北約敦促中國參與減少戰略風險的討論，提高其核武、計劃、能力的透明度；又稱仍然願意與中國展開建設性的接觸，包括建立互惠的透明度。

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，北約東進亞太只會攪動地區緊張局勢，引發陣營對抗，甚至「新冷戰」。他指亞太國家不歡迎也不需要亞太版北約，敦促北約立即停止對華歪曲抹黑、編造謊言，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力、謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、禍亂亞太的危險行徑，不要為自身繼續擴張尋找藉口，而應該為世界和平穩定發揮建設性作用。