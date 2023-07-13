拉夫羅夫：與烏續戰鬥 直至西方棄擊敗俄

【本報綜合報道】北約舉行峰會商討援助烏克蘭之際，俄羅斯外長拉夫羅夫昨日表明俄烏戰爭將持續下去，直至西方放棄主宰和擊敗俄羅斯的計劃。克里姆林宮形容，北約是一個帶來不穩定因素、具有侵略性的進攻性聯盟，並非確保穩定及安全。

「美謀加強全球霸權」 拉夫羅夫接受印尼傳媒訪問時稱，美國領導的西方，目標是加強其全球霸權。他表示：「為何俄軍在烏克蘭的武裝衝突沒結束？答案很簡單，那就是它將持續，直到西方放棄透過其烏克蘭傀儡促使俄羅斯遭受戰略失敗的執念。」拉夫羅夫本周前往印尼雅加達出席東盟外長會議、東亞峰會外長會議，美國國務卿布林肯也將出席。

七大工業國集團領導人昨日在北約的立陶宛維爾紐斯峰會，與烏克蘭總統澤連斯基會談，並宣布對烏克蘭作出長期的安全承諾。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，向烏克蘭提供任何安全保證都是極其錯誤及非常危險，都是企圖侵害俄羅斯的安全、無視安全不可分割的國際原則，在中長期甚至短期內造成非常、非常消極的結果。

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