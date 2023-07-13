峰會揭幕 談接納加盟 北約一味拖 烏克蘭一肚火

只提 簡化程序 待成員同意 拒講時間表 北約周二至周三在立陶宛維爾紐斯舉行峰會，首天重點討論烏克蘭「入約」問題。會後發表的公報直言，烏克蘭的未來在北約，但決定當成員國同意且條件得到滿足時，才向烏方發出加入的邀請函，未有提出具體的時間表。與會的烏克蘭總統澤連斯基認為峰會成果很好，但稱若收到「入約」邀請函將很理想。

公報提到北約全面支持烏克蘭選擇其安全安排的權利，重申在2008年羅馬尼亞布加勒斯特峰會作出的承諾，即烏克蘭將成為北約成員國，但認為如今可以跳過當年同意、需要達成很多改革目標的「成員國資格行動計劃」標準程序，改由北約外交部長定期評估烏克蘭的「年度國家計劃」檢視進步情況。公報續指，北約成員國將支援烏克蘭在邁向未來的成員國資格時實施改革，並將在適當時邀請烏方「入約」。

雙方成立理事會 平等身份合作 與此同時，北約同意制訂一項為期多年的協助計劃，促進烏克蘭軍隊由蘇聯制式轉型至北約標準，以及重建烏克蘭的安全及防務領域；北約—烏克蘭理事會也將成立，雙方將以平等的成員身份在該框架內，推動政治對話、參與、合作，它將提供聯合諮詢、決策、活動，同時作為北約與烏克蘭之間的危機諮詢機制。北約秘書長斯托爾滕貝格在會後形容，烏克蘭取得北約成員國資格的程序，由兩步改變為一步。

澤連斯基：沒人願面對世界大戰 澤連斯基周三與斯托爾滕貝格出席記者會，他直言希望北約在峰會向烏克蘭發出「入約」邀請函，但理解部分人害怕討論烏方的成員國資格，「沒有人願意面對世界大戰」；又稱烏克蘭正在作戰，完全明白到只要與俄羅斯的戰爭持續下去，就無法成為北約成員國。他為在戰場對俄羅斯使用集束彈藥辯護，強調有關使用受到控制，但指這關乎正義；斯托爾滕貝格稱，永不容許俄方決定哪些國家可以加入北約。

澤連斯基周二前往維爾紐斯途中，批評北約沒有就邀請烏克蘭「入約」或其成員國資格制訂時間表，形容這是前所未有及荒謬的做法。烏克蘭去年9月向北約申請「走捷徑」加快加入的程序，但如今很明顯無法得償所願。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，一旦烏克蘭短期內加入北約，整個北約與俄羅斯處於戰爭狀態。

北約是一個採用集體防禦制度的軍事聯盟，列明對於歐洲或北美洲一個或數個締約國的武裝攻擊，應該視為對締約國全體的攻擊。北約目前有31個成員國，最新加入的國家是北歐芬蘭，鄰國瑞典如無意外將完成「入約」程序，成為第32個成員國。本報綜合報道