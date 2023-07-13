內地擬強化未成年人網絡保護
【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，司法部、國家網信辦近日專題研究審議《未成年人網絡保護條例（草案）》，進一步修改完善後將加快推動條例立法進程。草案對加強未成年人網絡素養促進、網絡訊息內容規範、未成年人個人資料網絡保護、網絡沉迷防治等方面作出規定，並對有關違法行為規定相應法律責任。
加強素養促進
草案聚焦未成年人網絡保護工作面臨的突出問題，總結近年來未成年人網絡保護工作的實踐經驗，將成熟做法上升為法規制度，健全網絡綜合治理體系。報道指，制訂《未成年人網絡保護條例》列入國務院本年度立法工作計劃，加快推動出台該條例對於健全未成年人網絡保護制度體系、構築網絡安全屏障、保護其身心健康和合法權益具重要意義。
內地前年未成年網民規模1.91億人，未成年人的互聯網普及率96.8%，但是未成年人安全合理使用網絡的意識和能力不強、網上違法和不良資訊均影響他們身心健康、他們的個人資料被濫採濫用、一些未成年人沉迷網絡等問題，持續受到社會關注。
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