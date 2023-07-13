內地擬強化未成年人網絡保護

草案聚焦未成年人網絡保護工作面臨的突出問題，總結近年來未成年人網絡保護工作的實踐經驗，將成熟做法上升為法規制度，健全網絡綜合治理體系。報道指，制訂《未成年人網絡保護條例》列入國務院本年度立法工作計劃，加快推動出台該條例對於健全未成年人網絡保護制度體系、構築網絡安全屏障、保護其身心健康和合法權益具重要意義。

內地前年未成年網民規模1.91億人，未成年人的互聯網普及率96.8%，但是未成年人安全合理使用網絡的意識和能力不強、網上違法和不良資訊均影響他們身心健康、他們的個人資料被濫採濫用、一些未成年人沉迷網絡等問題，持續受到社會關注。