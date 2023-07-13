四川發暴雨預警 疏散逾5.7萬人

四川省水利廳昨日公布，截至當天上午8時的24小時內，雅安、綿陽等地有不同程度暴雨，最大雨量為雅安市雨城區碧峰峽黃龍水庫的340.2毫米。受強降雨影響，青衣江幹流發生明顯漲水過程，省內所有水庫運行正常。該省5個市（州）26個縣（市、區）發布山洪災害預警6,569次，其中雅安市寶興縣五龍鄉東風村瓦西溝、塔子溝發生山洪泥石流。

甘肅省平涼市崇信縣昨日突降暴雨，截至上午9時該縣平頭溝累計雨量達103.3毫米，有淤泥被沖入城中道路，多處嚴重內澇。河南省鄭州市周二深夜發布暴雨紅色預警信號，過去3小時該市鄭東新區白沙鎮降水量達90.2毫米。中央氣象台昨日上午6時繼續發布暴雨、強對流天氣藍色預警，預計當天至明天，四川盆地、西北、華北、黃淮、江淮、江漢等地部分地區有大到暴雨。江南、華南等地未來一周繼續出現35℃至37℃高溫，江南部分地區或達38℃至40℃。