旅業亂象 無牌導遊拉客未止 井岡山推專項整治

內地旅遊業開始反彈，多地亂象頻生。內媒前天報道，一名網民上月投訴江西省吉安市著名旅遊勝地井岡山出現數百名無牌導遊拉客及叫客，嚴重影響當地形象。相關部門上周三回應時承認，當地的確出現無牌導遊招攬遊客行為，自上月20日起已展開為期一個月旅遊秩序專項整治行動。

一名網民上月16日經「領導留言版」投訴，大量無牌導遊霸佔井岡山下高速口紅旗塑像廣場、雕塑「勝利的號角」、1928停車場、博物館、酒店及北山烈士陵園路段，人數愈來愈多，影響當地光輝形象，期望當地政府能夠解決問題。

嚴打違法宰客 守重點區域 針對上述投訴，江西吉安市委民聲通道工作室、井岡山管理局辦公室上周三稱，吉安市委高度重視事件，已要求井岡山管理局黨工委調查，證實井岡山紅旗廣場、遊客服務中心、博物館等景區及景點的確存在無牌導遊招客行為，未來會維護當地旅遊秩序、保障遊客合法權益、提升整體服務質素及城市文明形象。

井岡山管理局強調將進一步加強執法及法律法規宣傳力度，方法分別是結合堅持專項整治行動及常態化監管，藉此打擊當地無牌導遊及「黑的」欺客、宰客等違法行為；聯合定點值守及流動巡查，包括每天安排工作人員不間斷站崗值守紅旗廣場、遊客服務中心及博物館等重點區域，同時巡查道路沿線及城區路段。

另外連合宣傳教育及嚴格執法，針對從事違法活動人士展開批評教育，勸導其從事合法行業，同時從嚴從重處罰屢勸不改人士，依法移交公安機關處理情節嚴重者。

阻團友睡覺 麗江導遊罰款 與此同時，一名女遊客上周六跟團，由四川省鹽源縣瀘沽湖鎮乘車前往達祖村期間，因在車上睡覺與導遊發生爭執。雲南省麗江市文化和旅遊局前天公布，涉事導遊並無相關資格，除責令其改正，同時處以10萬元人民幣（約11萬港元）行政處罰。本報綜合報道