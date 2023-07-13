大陸師生團獲准訪台 助兩岸交流
【本報綜合報道】台灣移民署周二表示，教育部、陸委會及移民署聯合審查會決議，同意37名中國大陸師生赴台訪問。中國大陸國台辦宣布，北京大學黨委書記郝平計劃周六起率領北京大學等5校36名師生赴台，對恢復兩岸雙向交流具積極意義。
中國大陸師生今次是應馬英九文教基金會邀請赴台交流，台灣移民署指該基金會以往未申辦中國大陸人士赴台，在本次受理及送件過程中，政府充分提供協助，讓基金會人員最短時間完成送件申請，並通過聯合審查；又稱台灣政府樂見兩岸青年交流，新冠疫情後至今陸續開放陸生學位生、交換學生、短期研修生赴台，呼籲邀請單位妥為規劃活動，維護校園安寧及安全，確保交流健康有序，促進兩岸良性互動及和平穩定發展。
事隔逾3年成行
中國大陸國台辦表示，由北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學師生組成的訪問團，周六至本月23日赴台，與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等交流，並赴台北、台中、新北、新竹、花蓮等縣市參訪。這次是3年多以來中國大陸大專院校首次組團赴台。
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