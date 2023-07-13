大陸師生團獲准訪台 助兩岸交流

中國大陸師生今次是應馬英九文教基金會邀請赴台交流，台灣移民署指該基金會以往未申辦中國大陸人士赴台，在本次受理及送件過程中，政府充分提供協助，讓基金會人員最短時間完成送件申請，並通過聯合審查；又稱台灣政府樂見兩岸青年交流，新冠疫情後至今陸續開放陸生學位生、交換學生、短期研修生赴台，呼籲邀請單位妥為規劃活動，維護校園安寧及安全，確保交流健康有序，促進兩岸良性互動及和平穩定發展。