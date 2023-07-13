巴拉圭候任總統 赴台晤蔡英文

【本報綜合報道】巴拉圭候任總統培尼亞周二起率團訪問台灣5天，在昨日台灣與巴拉圭建交66周年當天會晤台灣總統蔡英文。培尼亞稱未來5年執政一定站在台灣這一邊，希望雙方關係緊密發展。蔡英文希望雙邊共同努力，創造更多合作成果。

蔡英文表示，兩地近年在醫療、婦女賦權、企業發展等各領域發展都不斷深化夥伴關係，台灣正在籌組考察團，未來在電動車、食品加工、紡織產業等，兩地都有合作機會；又稱面對威權主義擴張，兩地互相扶持。

培尼亞指未來雙邊關係希望達到無法想像的緊密發展，他任內會努力讓台企赴巴拉圭投資，並非配合政治、外交目的，而是要在經貿上呈現互惠互利的局面，並歡迎蔡英文卸任後能夠出訪巴拉圭。

培尼亞之後亦與台灣副總統賴清德會晤，由於賴清德是民進黨總統參選人，可能在下月代表蔡英文，出訪巴拉圭並且過境美國。民進黨立委鍾佳濱表示，賴清德多次代表蔡英文走訪友邦，過程中經過重要國家，表達台灣參與以及爭取國際支持的重要。