美特使將訪華 討論氣候變化

克 里

【本報綜合報道】中國生態環境部昨日公布，經中美雙方商定，美國總統拜登的氣候問題特使克里下周日至下周三訪華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

克里今年5月表示，已經獲邀請短期內訪問中國，又指中美是世界上最大的兩個溫室氣體排放國，雖然兩國關係緊張，但必須建立夥伴關係應對氣候變化，而不是讓其他問題的分歧成為阻礙，雙方在氣候變化及其他議題合作，亦不存在任何條件。這是繼美國國務卿布林肯和財政部長耶倫後，近期訪華的第3名美國政府高官。

79歲的克里2021年成為美國總統氣候特使並同年訪華，這將是他上任後第二次訪華。

華大使盼與美相向而行 中國駐美國大使謝鋒周日出席華盛頓僑界為其履新舉辦的歡迎活動並發表講話，指希望美方與中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤達成的共識，用行動排除干擾、妥處分歧，用誠意加強對話、促進合作，爭取讓中美關係穩下來、好起來。他稱中美關係遭遇嚴峻困難和挑戰，兩國合則兩利、世界受益，鬥則俱傷、全球遭殃。

謝 鋒