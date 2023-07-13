傳美促台研生物武器 蘇貞昌斥不實

【本報綜合報道】有關美國要求台灣研發生物武器的傳言發酵，台灣傳媒昨日再引述消息稱，台軍依照美方要求投資建設新型P4實驗室，由時任行政院長蘇貞昌召開秘密會議建立研發病毒能力，開發生物武器。蘇貞昌回應時斥責內容造假且粗糙。

蘇貞昌昨日否認曾經主持報道提及的「南海工作會議」，其所述的去年6月23日當天為行政院第3,808次院會，消息中的會議紀錄內容大量使用「本黨」之類不合理用語，不但時間不對、用語不對，會議還根本不存在。台灣國防部發布新聞稿回應，指所謂會議紀錄內容拼湊且缺乏連貫性，軍語失當且語法有異，顯然並非事實。

美國國務院發言人亦駁斥報道毫無事實根據，強調美方全面遵守《禁止生物武器公約》，本身既未研發也未持有類似武器，亦不支持任何人研發和持有。

美更新台旅警字眼惹議 另外，美國國務院領事事務局周二發布最新對台灣的旅遊警示，維持去年10月更新後最安全的第一級。台灣傳媒指主要建議內容和參考資訊沒有大變動，但刪除兩處提到「國家」（country）的字眼，引發政治聯想。被問及是否北京施壓的結果時，美國國務院發言人稱根據現有安全訊息和狀態發展，全面考慮並定期更新旅警。