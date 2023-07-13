解放軍台周邊海空演練

漢光演習前示警 出動075兩棲艦 台灣軍方本月24日至28日舉行漢光39號實兵演習，中國大陸軍機過去兩天大規模飛近台灣，與軍艦在台灣東南部空域及海域聯合訓練。由於台方提到有解放軍艦載機，經衞星圖像對比報告，確認中國大陸一艘兩棲攻擊艦參與行動。

台灣國防部表示，周二早上6時至昨日早上6時期間，合共發現解放軍38架次飛機及9艘次艦艇持續在台灣周邊活動，其中32架次軍機飛越海峽中線及其延伸線進入台灣西南部及東部空域，分別是6架蘇30戰機、一架BZK005無人機、6架殲16戰機、10架殲10戰機、兩架運8反潛機、一架運8遠程干擾機、4架轟6轟炸機、一架空警500空中預警機、一架直9反潛直升機。台軍出動任務艦機及陸基導彈系統監控應對。

其後，台灣國防部通報，表示從昨日早上7時開始，陸續發現解放軍30架次飛機出海活動，包括殲10戰機、殲16戰機、轟6轟炸機、運8遠程干擾機、艦載直升機、無人機，其中23架次逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南部及東南部空域，配合遠海長航艦艇在台灣東南應變區外海空聯訓，另有4艘軍艦配合執行聯合戰備警巡。

值得留意的是，台灣國防部在昨日第二份通報提到的艦載直升機，被指是來自075型兩棲攻擊艦廣西號。根據周二拍攝的衞星圖像，一艘075型兩棲攻擊艦在台灣東部海域航行，相信是台方所指的解放軍遠海長航艦艇。翻查資料，廣西號上月29日至30日與052D型驅逐艦包頭號組成編隊，過航日本大隅海峽由東海駛入菲律賓海。

福建號料將展開海試 另一方面，網上近日流傳解放軍最新航空母艦福建號，其3號電磁彈射跑道頂棚疑似開始拆除，顯示艦載機彈射試飛即將展開，可能在8月至10月期間進行。台灣軍事專家呂禮詩表示，福建號的電磁彈射系統數月前完成安裝，為艦上提供穩定的電力供應。根據網上流傳福建號最新照片的雷達系統，估計海試應該在不久後展開。本報綜合報道