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龍門陣
幼象撒嬌討榴槤
泰國一隻幼年大象跟飼主在路邊等待和尚，牠期間向飼主討要榴槤不果，於是直接躺在路邊發脾氣，還搖尾踢腿，像小孩子般撒嬌。有趣的模樣讓網民紛紛留言，感嘆大象可愛，甚至幫大象設計對白：「和尚怎麼還不來？」
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