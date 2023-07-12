旅韓大熊貓 誕下雙胞胎姊妹

【本報綜合報道】 旅居南韓愛寶樂園的中國雌性大熊貓「華妮」（南韓名為「愛寶」）與雄性大熊貓「園欣」（南韓名為「樂寶」）交配後，華妮近日產下一對雌性雙胞胎幼崽。此是今年在海外出生的首對大熊貓，亦是在南韓誕生的首對大熊貓雙胞胎。

中韓團隊線上技術交流 總部位於中國四川成都市都江堰市的中國大熊貓保護研究中心昨日發布消息稱，華妮今年2月出現發情迹象，中韓專家團隊進行線上技術指導交流，最終華妮與園欣順利完成自然交配。華妮於上月初出現妊娠反應，至上周五凌晨順利產下雙胞胎幼崽，姊姊體重為180克，妹妹重140克。

另外，日本和歌山縣警方前日委任白濱町娛樂設施「冒險世界」內的兩歲雌性大熊貓「楓濱」，再次擔任交通安全和歌山夢大使，任期為一年。和歌山縣警交通部長出納延計和冒險世界園長今津孝二等人出席委任儀式，在楓濱身旁頒發了委任狀，還向楓濱贈送了用竹子排列而成的人行橫道及「Sign+Thanks」（舉手表示感謝）的文字。