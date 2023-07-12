物理奧林匹克東京開幕 全球500高中生一決高下

理論實驗各考5小時 第53屆國際物理奧林匹克前日首次在日本東京舉行，來自全球的高中生齊聚一堂，在物理領域一決高下。

諾貝爾物理學獎得主致詞 今次比賽共吸引約500名來自約80個國家或地區的選手參加。2008年諾貝爾物理學獎得主、日本物理學家小林誠為比賽致詞，他形容學生們學習物理學將成為未來的寶貴財富，希望各選手能全力以赴。各國高中生在開幕式上悉數登場，期間當烏克蘭高中生登台時，獲得了會場內大量掌聲。

國際物理奧林匹克始於1967年，旨在通過國際交流加深青少年對物理的興趣，培養人才，過去已舉辦了52屆。選手們昨日開始正式比賽，參與理論與實驗各5小時的考試。比賽結果將在下周一舉行的閉幕儀式上揭曉，優勝者將獲得金、銀、銅等獎項。本報綜合報道