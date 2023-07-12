照顧認知障礙父親 作家出書 鼓勵同路人

南韓一名記實文學作家早前親歷父親患上認知障礙症，他之後決定寫書，並親身前往認知障礙症照顧者組織取材，希望這本書能為在黑暗中迷失方向、不知道應該如何面對和照顧認知障礙症親人的家屬，帶來一絲曙光，也希望向大眾普及這種疾病。

現年31歲的作家趙基賢（Cho Ki-hyeon，音譯），在20歲時開始照顧患上認知障礙症的父親，他之後把經歷編成書籍和拍成電影，受到關注。他去年4月決定再次執筆，於是到仁川一間名為認知障礙症護理者組織，與9名其他親歷者會面談論得着，如何照顧自己精神健康，如何讓社會對認知障礙症更友好等。護理者指每人都應該獲得專業護理人員執照，因為人們永遠不知道，其所愛的人甚麼時候會有需要接受護理。

往照顧者組織取材 面談9人 趙基賢指，「我記得有一個人對我說，這本書將幫助她在以後遇到認知障礙症患者而需要照顧時，不會迷失方向和無助徘徊。」他對這樣的讀者心懷感激，因為他正希望寫一本書，為所有對這種疾病感興趣的人提供一張「地圖」指南，無論讀者是否護理者。趙基賢希望新書能被翻譯成其他語言，令人們意識到照顧認知障礙症患者過程中，不是只有苦，也有積極和令人鼓舞的時刻，他們仍然可以與患者一起生活。本報綜合報道