Threads開通撼Twitter 5天註冊破億
【本報綜合報道】美國社交網巨擘Meta上周三推出全新社交平台Threads，對撼競爭對手Twitter。Meta行政總裁朱克伯格周一宣布，Threads推出短短5天，註冊人數已經突破1億。
朱克伯格表示，不敢相信Threads的註冊量在短短數天就破億，主要是有機需求，Meta甚至還沒有展開很多推廣活動。Threads目前未在歐洲地區推出，相信日後開放讓歐洲用戶使用可以加強平台的競爭力。有網絡分析公司指，Threads用戶急增的同時，Twitter的流量減少，在Threads推出的首兩天，比前一周下跌5%，比去年同期大減12%。
Meta旗下社交媒體曾現故障
Meta旗下社交媒體或聊天應用程式Threads、Instagram、Facebook及WhatsApp周一曾經故障，美國超過1.4萬名Instagram用戶報告登錄時出現問題，Facebook及WhatsApp分別有約7,000人及2,700人受影響，Threads亦有約470名用戶反映遇到類似問題。故障持續一個多小時，其後復常。
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