BBC男主持涉買色情照 警查是否涉刑事

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）一名男主持被指購買一名未成年人的色情照，醜聞持續發酵，警方周一與BBC代表召開視像會議了解詳情，進一步研究是否有證據可以展開刑事調查。首相辛偉誠昨日表明，有關指控令人震驚和擔憂，政府已經獲得BBC保證，事件調查過程嚴格而迅速，最重要是讓調查繼續下去。

倫敦警方一支專門處理涉及名人案件的小組負責此案，警方發言人指探員周一早上與BBC代表討論相關指控，警方目前不認為事件觸及刑事調查門檻，正在評估會上討論的資料，進一步調查是否有犯罪證據，暫時未啟動刑事調查。除了BBC外，警方也與涉事未成年人的家人接觸，了解他們此前有否向其他執法部門報案。當地傳媒指警方仍然處於調查的「範圍界定」階段，他們不承諾採取特定的行動方針，但保留展開全面調查的選擇。司法大臣卓艾歷敦促BBC繼續參與任何調查，公眾期望這種性質的指控能夠得到非常有力和迅速的處理，並可能在時間成熟時調查公司是如何處理今次指控。