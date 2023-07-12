美前體操隊醫 獄中被刺10刀

性侵數百女選手 判囚175年 美國國家體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）多年來性侵數百名女體操選手罪成，至2018年被判監禁175年。美媒前天引述消息報道，他周日在佛羅里達州聯邦監獄內遭到另一名囚犯襲擊，頸部、背部及胸部一共被刺10刀，目前情況穩定。

監獄工會領袖羅賈斯（Joe Rojas）向全國廣播公司（NBC）透露，59歲的納薩爾周日下午在獄中被另一名囚犯分別連刺頸部及背部兩次，胸部則被刺中多達6次，導致「肺塌陷」。他又指納薩爾由被判罪成入獄起，一直與其他性犯罪者住在同一區域。

與性罪犯同倉 遇襲送院 聯邦監獄管理局（BOP）亦證實一名囚犯當天下午2時35分左右在獄中遇襲，無透露傷者真正身份，僅稱監獄工作人員採取挽救生命措施，把傷者轉送一間本地醫院。BOP強調，在事件中並無監獄職員或其他囚犯受傷，未對公眾構成危險，正展開內部調查，同時上報聯邦調查局（FBI）。

當談及監獄為何發生襲擊事件時，羅賈斯形容事件並不尋常，同時揭示監獄職員短缺，加上未能補充空缺，導致員工需超時工作填補他人位置，最終損害監獄安全性。前體操選手、性侵受害者克萊因（Sarah Klein）呼籲監獄必須加強監視納薩爾，又指襲擊事件沒有令她及其他人感到安寧，而她亦反對暴力，只希望納薩爾繼續服刑。

多人指證 包括奧運金牌得主 納薩爾自上世紀90年代成為國家體操隊隊醫，亦曾在密歇根州立大學工作，廿多年間以治療為名性侵數百名女子，2017年被判監60年，至翌年再被判刑。在受審期間，多名體操女選手上庭作證，包括體操名將、奧運金牌得主比莉絲（Simone Biles）、雷絲曼（Aly Raisman）及瑪朗妮（McKayla Maroney）等人。本報綜合報道