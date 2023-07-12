兩岸國際

金與正再斥美偵察機犯境

金與正 金與正
金與正
【本報綜合報道】北韓連續兩天指控美國戰略偵察機，侵犯該國位於朝鮮半島東部海域的專屬經濟區上空，威脅若美方一意孤行，朝方將採取軍事行動反制。美國國防部重申是在國際法容許的空域行動，南韓聯合參謀本部對北韓的說法不屑一顧。
朝中社昨日報道，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正當天凌晨發表談話，聲稱美國空軍戰略偵察機由周一凌晨5時15分至下午1時10分，在北韓江原道通川郡東方435公里到南韓慶尚北道蔚珍郡東南方276公里海域上空，八度侵犯朝方專屬經濟區海域上空；又聲言「我授權已經預示了我軍的回應行動」，警告「如果美軍反覆擅自入侵我區時，就會體驗到非常危險的飛行」。對於南韓軍方聲稱韓美正常飛行活動，她斥責「大韓民國軍方流氓切莫妄自尊大」，應該立即收聲。
金與正周一晚上首度就事件發表談話，北韓空軍當天早上8時50分出擊並採取反制行動，美國空軍戰略偵察機在北韓江原道高城郡東方400公里海域上空，侵犯朝方海上軍事分界線上空，聲言「我軍已經向美軍發出嚴正警告」。她稱美軍這款偵察機的探測半徑240海里以上，飛入北韓200海里經濟水域嚴重侵犯朝方主權及安全。
根據《聯合國海洋法公約》，專屬經濟區是領海以外並鄰接領海的海域，從測算領海寬度的基線量起不應該超過200海里，所有國家在專屬經濟區享有航行及飛越的自由。惟北韓1977年頒令禁止外國飛機及船艦在朝方專屬經濟區海域活動。有追蹤美國軍機動向的網民表示，根據美國空軍RC135S偵察機本月2日至9日的飛行活動，顯示它沒有飛入國際法承認的北韓專屬經濟區海域上空。
北韓指控美偵察機侵犯專屬經濟區位置圖北韓指控美偵察機侵犯專屬經濟區位置圖
北韓指控美偵察機侵犯專屬經濟區位置圖
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