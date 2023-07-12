金與正再斥美偵察機犯境

金與正

【本報綜合報道】北韓連續兩天指控美國戰略偵察機，侵犯該國位於朝鮮半島東部海域的專屬經濟區上空，威脅若美方一意孤行，朝方將採取軍事行動反制。美國國防部重申是在國際法容許的空域行動，南韓聯合參謀本部對北韓的說法不屑一顧。

朝中社昨日報道，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正當天凌晨發表談話，聲稱美國空軍戰略偵察機由周一凌晨5時15分至下午1時10分，在北韓江原道通川郡東方435公里到南韓慶尚北道蔚珍郡東南方276公里海域上空，八度侵犯朝方專屬經濟區海域上空；又聲言「我授權已經預示了我軍的回應行動」，警告「如果美軍反覆擅自入侵我區時，就會體驗到非常危險的飛行」。對於南韓軍方聲稱韓美正常飛行活動，她斥責「大韓民國軍方流氓切莫妄自尊大」，應該立即收聲。

金與正周一晚上首度就事件發表談話，北韓空軍當天早上8時50分出擊並採取反制行動，美國空軍戰略偵察機在北韓江原道高城郡東方400公里海域上空，侵犯朝方海上軍事分界線上空，聲言「我軍已經向美軍發出嚴正警告」。她稱美軍這款偵察機的探測半徑240海里以上，飛入北韓200海里經濟水域嚴重侵犯朝方主權及安全。

根據《聯合國海洋法公約》，專屬經濟區是領海以外並鄰接領海的海域，從測算領海寬度的基線量起不應該超過200海里，所有國家在專屬經濟區享有航行及飛越的自由。惟北韓1977年頒令禁止外國飛機及船艦在朝方專屬經濟區海域活動。有追蹤美國軍機動向的網民表示，根據美國空軍RC135S偵察機本月2日至9日的飛行活動，顯示它沒有飛入國際法承認的北韓專屬經濟區海域上空。

北韓指控美偵察機侵犯專屬經濟區位置圖