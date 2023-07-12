美轟炸機部署西太平洋 針對中朝 增至10架

8架B52H駐關島 2架B1B飛日本 東亞地區軍事形勢緊張，朝鮮半島局勢升溫、中美角力愈演愈烈，美國加強在區內的軍事部署，繼上月在西太平洋戰略重地關島部署4架戰略轟炸機後，過去一周向上址增派4架同型號軍機，另有兩架超音速轟炸機周二飛抵日本。現時有10架美軍轟炸機派駐西太平洋兩處地點，準備好應對區內危機甚至衝突。

美國一批B52H戰略轟炸機上月14日起在關島安德森空軍基地執行新一輪轟炸機特遣隊任務，它們來自北達科他州邁諾特空軍基地。上周四，3架來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的同款戰略轟炸機，組成飛行編隊並取道北太平洋飛抵關島；另一架相信來自同一基地的B52H戰略轟炸機，經夏威夷州前往關島，周一飛抵當地。

或與太平洋演習有關 與此同時，一批來自德州戴斯空軍基地的B1B超音速轟炸機，周二降落日本青森縣三澤基地；美國太平洋空軍表示，它們將支援轟炸機特遣隊任務。安德森空軍基地的官方社交網專頁周二透露，來自邁諾特空軍基地及巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機，正在當地支援轟炸機特遣隊任務，指這證明戰略司令部準備每天戰鬥。

B1B超音速轟炸機是美國常規彈藥裝載量最大的軍機，部分B52H戰略轟炸機可以掛載及投射核武，隸屬於美國空基核威懾力量。值得留意的是，美國印太司令部本月2日至21日在太平洋地區多個地點，舉行以往通常在阿拉斯加州展開、代號「北部邊緣」的聯合實地訓練演習，未知美方今次增派轟炸機到西太平洋是否與此有關。

美國空軍近年定期向關島派遣4架轟炸機，執行為期一個月的轟炸機特遣隊任務。外界估計今次罕有的大規模部署舉動，涉及支援南韓、震懾北韓的延伸威懾措施。美韓領導人今年4月26日發表《華盛頓宣言》，美方承諾進一步加強向朝鮮半島定期派遣戰略資產的可見性，包括恢復安排搭載核導彈的戰略核潛艇訪問南韓。本報綜合報道

美國B52H戰略轟炸機基本規格 美國B1B超音速轟炸機飛抵日本三澤基地。 美國B1B超音速轟炸機基本規格