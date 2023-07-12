拜登爆美缺彈藥 備受抨擊

【本報綜合報道】美國總統拜登近日接受美國傳媒訪問時，直言向烏克蘭提供集束彈藥是因為美方155毫米炮彈不足，所以供應集束彈藥作為過渡措施。他在訪問公開表示美國彈藥不足，惹來外界抨擊。

「集束彈供烏因乏155毫米炮彈」 在美國傳媒周日播出的訪問，拜登表示：「這是一場與彈藥有關的戰爭（俄烏戰爭），對方（俄軍）欠缺彈藥，美國庫存也不足，所以我最終採納國防部建議，暫時向烏克蘭提供集束彈藥作為過渡期，直至我們獲得更多155毫米炮彈。」白宮官員強調，軍方對儲備的武器系統和彈藥數量有具體要求，應對突發事件或軍事衝突，但沒有耗盡彈藥。

言論引起不少政治評論家批評，直指拜登不應該在全國播出的電視節目透露美國彈藥不足，「難道拜登不介意讓對手中國知道？」；又指這反映軍援烏克蘭削弱美國防衞戰備，俄烏戰爭這場代理人戰爭重點是削弱俄羅斯，但美方先耗盡彈藥，「到底誰在削弱誰？」

另外，北約秘書長斯托爾滕貝格周一《外交事務》期刊發文，指中國從俄羅斯的軍事失敗、國際社會對俄烏戰爭的回應吸取教訓，關注俄方為侵略烏克蘭而付出的代價或獲得的回報。他又稱中方威脅鄰國並霸凌別國，對國外採取與日俱增的脅迫行為，以及對國內施行的壓迫政策，都對北約的安全、價值及利益構成挑戰。