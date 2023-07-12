土國向烏移交亞速團5人 觸怒俄

【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，土耳其向烏克蘭移交5名亞速團領袖一事違反協議，兩國已經展開商討。

佩斯科夫稱希望土耳其解釋事件，並在以後與土方達成某種協議時多加留意。

否認影響建天然氣樞紐 他否認事件會影響俄土建立天然氣樞紐計劃，強調會繼續與土耳其的關係及維持互利經貿合作。由於天然氣樞紐對各方都很重要，所以會繼續下去。他又指，土耳其有別於西方集體部分國家，與俄羅斯保持對話，俄方會透過高層對話解釋自身立場。美國白宮國家安全顧問沙利文周日澄清，美方沒有參與事件及不會作出評論。

俄羅斯聯邦委員會國防委員會主席邦達列夫形容，土耳其從後向俄羅斯捅刀，指摘土耳其違反中立原則，支持烏克蘭加入北約及放走亞速團領袖，要求把土耳其列為不友好國家。

烏克蘭港口城市馬里烏波爾的守軍去年5月陸續向俄軍投降，包括5名亞速團領袖。俄烏其後在土耳其斡旋下達成互換俘虜協議，該批人士移交土耳其，他們必須在戰爭結束後才可以離開。

另外，北約峰會周二召開前夕，俄羅斯駐美國大使安東洛夫周一形容，俄羅斯與北約國家之間的對抗繼續惡化，或面臨最不利的結果，西方國家所作決定對擺脫最嚴重的政治和軍事危機，構成愈來愈難以逾越的障礙，對國際安全造成最嚴重後果。