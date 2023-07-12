瓦格納兵變 曾逼近核武基地

【本報綜合報道】俄羅斯瓦格納集團上月23日兵變，翌日從烏克蘭進入俄羅斯南部羅斯托夫州控制南部軍區司令部，並沿M4公路向首都莫斯科驅進。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫向英媒聲稱，當天其實有一支瓦格納集團僱傭兵縱隊到達位於沃羅涅日州一個核武基地，試圖奪取前蘇聯時期的小型核武。

英國傳媒周二報道，根據網上流傳兵變當天的影片和目擊者證詞，相信瓦格納集團部隊從羅斯托夫州沿M4高速公路向北前往莫斯科期間，有一個縱隊改向東面前進，途經多個鎮，到達距離核武基地Voronezh-45僅100公里的塔洛瓦亞鎮（Talovaya）時，車隊由約75輛汽車組成，包括5輛裝甲運兵車等，但此後行蹤不明。

布達諾夫指，瓦格納集團僱傭兵抵達Voronezh-45，目標是取得小型核武提高兵變的賭注。他直言：「瓦格納士兵和核武的唯一阻隔就是核武儲存設施的大門，大門關上，他們沒有進入技術部分。」俄知情人士指僱傭兵的確到達有「特別利益」的區域，該處儲存核武，因此令美國焦躁。僱傭兵的動向也引起克里姆林宮關注，促使俄方談判結束兵變。

美國白宮國家安全委員會發言人表示，美方無法證實上述報道內容，沒有迹象顯示任何俄羅斯核武面臨風險。Voronezh-45建於前蘇聯時代，由負責保護俄羅斯核彈頭的國防部第12總局管轄，布達諾夫指上址儲存便攜式核武。有專家質疑瓦格納集團是否真有能力接近Voronezh-45，他們或需要與第12總局內部人士合作才做到。

烏在亞洲中東募僱傭兵 另一方面，俄國防部周一稱，烏克蘭在新一輪動員失敗下及為了掩飾軍隊災難性損失，加緊在亞洲、拉丁美洲、中東招募外籍僱傭兵；美國中央情報局及其控制的私人軍事公司，協助烏克蘭駐外機構在美國及加拿大招攬僱傭兵。