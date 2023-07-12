北約未邀加入 烏總統不滿

澤連斯基

【本報綜合報道】正當瑞典加入北約掃除最後一個障礙之際，一直尋求「走捷徑」加入北約的烏克蘭，總統澤連斯基昨日批評北約並無準備在當天舉行的峰會，邀請或批准烏方加入，留下與俄羅斯談判機會之窗，最終助長俄方繼續施以恐怖手段。

斥含糊條件阻撓 澤連斯基在社交網發文，強調烏克蘭重視與北約關係，但在前往立陶宛維爾紐斯參與北約峰會的途中收到一些信號，他們討論是否邀請烏克蘭「入約」時，居然沒有邀請烏方加入。他指摘北約未有訂立烏克蘭「入約」時間表，更加入一些含糊條件限制；又稱北約不明確的態度正正成為其弱點，稍後會在峰會公開討論有關問題。

澤連斯基出席峰會期間，與美國總統拜登和北約秘書長斯托爾滕貝格會晤。峰會議程包括烏克蘭戰後加入北約的步驟、向烏克蘭提供安全保障。北約也將批准冷戰後首份防禦計劃，詳細說明如何應對與俄羅斯的潛在衝突，指導成員國升級軍隊和後勤，提高彈藥儲備目標，應對烏克蘭消耗彈藥速度遠超西方國家生產速度的問題。

瑞典加入北約後，外界揶揄波羅的海變為「北約的海」。峰會舉辦地立陶宛靠近俄羅斯及白羅斯，立陶宛軍方出動3,000多名士兵與1,000多名北約士兵執行任務，檢查代表團住宿場所和車輛，搜查爆炸物等，並使用德國提供的愛國者防空系統保護重要設施、路線和人員。另有逾1.2萬名士兵處於待命狀態，隨時準備迅即反應。