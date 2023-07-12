峰會前夕 達成共識 土耳其終撐瑞典入北約 籌碼交換 獲支持躋身歐盟

北約周二起一連兩天在立陶宛召開峰會前收到好消息，土耳其總統埃爾多安把瑞典加入北約與土耳其加入歐盟掛鈎，周一宣布若歐盟同意與土耳其恢復停滯已久的「入盟」談判，他就支持瑞典「入約」。北約其後宣布土耳其同意推進讓瑞典加入北約的程序，美國亦有意在與國會協商後推進向土耳其出售戰機。

俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭，芬蘭與瑞典放棄一直以來的中立政策，同年5月18日向北約秘書長斯托爾滕貝格遞交官方的「入約」申請，希望加入該個北大西洋軍事聯盟應對俄羅斯威脅。芬蘭的申請很快獲得當時北約全體30個成員國支持，今年4月4日正式成為北約成員國；瑞典被指在處理土耳其視為恐怖分子的庫爾德工人黨成員方面做得不足，土耳其一直拖延國內立法機關批准瑞典「入約」的程序。

瑞典允不支持庫爾德組織 斯托爾滕貝格、埃爾多安、瑞典首相克里斯特森周一在立陶宛維爾紐斯舉行會談，斯托爾滕貝格會後宣布，土耳其同意向國會提交瑞典「入約」的議定書，確保它獲得通過；他形容這是歷史重要一步，令北約成員國更強大和安全。

土耳其和瑞典在會後發表聯合聲明，表示雙方將在反恐協調方面密切合作，並加強雙邊貿易關係；瑞典亦重申不會向庫爾德組織提供支持，同時積極支持重啟土耳其「入盟」進程。

埃爾多安說：「幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國，我現在向這些國家發表談話，他們讓土耳其等待50多年，我將在維爾紐斯再度向他們發表談話。首先應該為土耳其加入歐盟打開大門，然後我們為瑞典打開（加入北約的）大門，就像我們為芬蘭打開大門一樣。」

美國歡迎埃爾多安的決定，總統拜登稱與土耳其合作，加強歐洲和大西洋地區的防禦和威懾力量，並非常期待歡迎瑞典成為北約第32個成員國。

土國向美購F16 有望推進 值得留意的是，土耳其向瑞典加入北約「開綠燈」，意味2021年10月向美國提出以200億美元（約1,560億港元）採購F16戰機一事，有望獲得美方推進。美國白宮國家安全顧問沙利文周二表示，拜登已經明確表示支持向土耳其出售戰機。雖然美土兩國都否認瑞典「入約」與戰機交易有關，但外界相信埃爾多安利用瑞典的北約成員國資格施壓美國出售戰機，迫使拜登在北約峰會前達成這項美土瑞三方的協議。

與瑞典交惡 匈牙利未批准 任何申請加入北約的國家，必須獲得全體成員國的正式批准。除了土耳其外，匈牙利也未完成有關程序。匈牙利外交部長西伊亞爾托周二表示，該國批准瑞典的北約成員國資格只是「技術性」的議題，重申政府立場明確，支持瑞典「入約」。匈牙利拖延批准程序的原因，是不滿過往被瑞典批評民主及法治倒退；匈牙利總理歐爾班早前表明，只有與瑞典的雙邊關係改善，匈牙利才會接受瑞典的「入約」申請。本報綜合報道

瑞典軍隊不時與美國等北約成員國舉行軍事演習。（Getty Images圖片） 今年1月21日，極右政客在土耳其駐瑞典大使館外焚燒回教《可蘭經》。 美國或向土耳其出售F16戰機。 瑞典申請加入北約時序