逼舊愛退錢 男生開車撞再斬斃

【本報綜合報道】湖北省荊門市傳有男子欲開車撞前女友不果後用刀斬死她，事件在網上引起關注，死者父母稱兇手並非女兒前男友。案發地點京山市石龍派出所工作人員表示，不方便透露此事。

內地傳媒周日接獲爆料稱，疑兇趙×是山西人，與被害人李××是同學，均為研究生，兩人曾經談過一段時間戀愛，後來李××提出分手卻遭拒絕。隨後，趙×在租車開往李××居住的義和村，要求她退還戀愛期間諸多費用。上周日早上，趙×等到李××欲開車撞她，女方避開並摔倒在地上，趙×便從車上拿取一把刀把她捉到公廁內斬死。事發當天傍晚，警員、村民逮獲趙×。

死者父親周日證實女兒被殺，澄清她只是剛大學畢業，準備考研究生。李先生稱，趙×多次糾纏威脅其女兒。上月9日，趙×的父親在山西省報警，並提醒李先生稱，兒子「要過來把你們全家都殺」。同月19日，李××返回老家，之後多次報警，但派出所只叫李××的祖父把門關緊，不要隨便開門。

死者父母稱遭糾纏 李先生稱女兒周日下葬，但目前未收到女兒的死亡鑑定報告，事後政府出了16.7萬元人民幣（約18.3萬港元）的喪葬費，但趙×家屬未聯絡過他。