逾億身家男生墮斃 疑兇脫嫌死者母覆核

台灣台中市賴姓男高中生5月繼承父親5億元新台幣（約1.25億港元）財產後，與夏姓男子登記結婚，未幾墮樓身亡。面對夏男及夏父逃過殺人罪起訴，賴母提請再議。台灣高等檢察署台中檢察分署昨天透露，署方正分案調查，會盡快處理。

僅起訴假結婚 經過歷時個多月調查，台中地檢署上月21日宣布已經偵結上述案件，夏姓父子不涉殺人罪，不過夏男涉嫌與賴男假結婚，會起訴使公務員登載不實罪。惟賴母不服偵查結果，遂聘請律師，針對夏男不被起訴殺人罪部分提出再議。

最高檢察署檢察總長邢泰釗上周五表示，署方當天已將民眾相關意見予台高檢台中分署，促請對方指派富有偵查經驗檢察官，依《刑事訴訟法》相關規定，詳細審酌偵查是否完備，藉此釐清民眾疑慮。

由資深檢察官辦理 對此，台高檢台中分署昨天表示，署方已收到地檢案卷。至於邢泰釗要求指派富有偵查經驗檢察官，台中分署主任檢察官吳萃芳同日強調，當地檢察官以上同事均具有至少10多年偵查及辦案經驗，即使是檢察官也一樣非常優秀，將詳細審酌卷證及聲請再議內容，並承諾：「本署的檢察團隊，希望能對此案盡心、依法處理。」

除了不服台中地檢署決定，賴母周日亦投訴擺放住處附近臨時巡邏袋遺失，懷疑遭到不明人士破壞。

台中市政府警察局第五分局前天公布，經調查後，專案小組周日已在中清路一段某大樓外緝捕廖姓疑犯，在場尋回巡邏袋及巡邏表，會依毀損公物罪起訴。有台媒質疑，當地黑道正覬覦賴男高額遺產。本報綜合報道