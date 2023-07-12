耶倫稱訪京為改善關係奠基礎

【本報綜合報道】美國傳媒周一刊出美國財政部長耶倫上周訪華期間的訪談，她指今次行程是為中美打下基礎，雙方有必要開放、坦誠地討論分歧，讓兩國關係隨時間推移開始改善。她重申，美國政策的基本因素是國家安全，美方採取的對華行動是出於國家安全考量，若中方憂慮措施影響超出國安範圍，美方會聆聽相關疑慮。

對華國安措施不代表經濟競爭 耶倫形容，訪華行程具建設性和有幫助，中美民間和官方在過去數年很少溝通，令兩國疏遠和產生誤解，要穩定關係就需為中美打下基礎及例行溝通。她指美國採取行動保護國家安全，不代表在經濟上與中國競爭，但承認中方見到美方一系列行動時，擔憂累積到超出國家安全範圍，變成經濟競爭；又指自己的責任是向北京解釋，華府的行動是透明，動機和目的都是國家安全。

曾與中央財經辦主任會面 耶倫稱，中美坦誠闡述各自的疑慮並初步解決了這些問題，提出了進一步深入討論相關事宜。她重申，美方期望中美在不同層級有更頻繁的溝通探討分歧。另外，她上周五在北京與中國國務院前副總理、中央財經委員會辦公室主任劉鶴以及人民銀行行長易綱會面，討論全球經濟以及美中兩國各自的經濟前景。此意味劉鶴卸任副總理後，仍然繼續出任中央財經委員會辦公室主任。