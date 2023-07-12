拜登視高層對話如壓艙石

美頻派官員訪華 圖修補關係 美國傳媒周一報道，美國總統拜登的高級幕僚今夏以來先後到訪北京，試圖游說中國領導人在內的中方官員，為兩國關係建立新基礎。拜登視中美高層對話可以成為壓艙石，因此有必要推動兩國高層官員之間的聯繫，從而緩解危機。報道指將再有兩名美方官員訪華，至少3名中方國家級部長今年10月前訪美。

今年5月以來，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯、國務卿布林肯、財政部長耶倫先後前往中國，氣候特使兼前國務卿克里、商務部長雷蒙多也即將訪問北京。拜登向傳媒指相信有方法與中國解決和建構對雙方有利的工作關係，並透露過往與中方領導人通電話時，對方問為何美國加強在區內的軍事同盟，他回應指美方這樣做不是要圍堵中國，而是維持印度洋和南海的穩定，鞏固使用國際海域和空域的慣例。

冷待布林肯避重大問題作承諾 報道指，中國原本想美國先派遣經濟相關的內閣官員訪華，但美方堅持要布林肯成為伯恩斯秘密訪華後首位到訪中國的官員。中方對布林肯有保留，避免在任何重大問題向他作出承諾，包括限制製造類鴉片藥物芬太尼原料出口等議題。他與中國領導人會面時，對方不認同需要就台灣問題、中國在亞太地區的軍事活動建立框架。

相反，耶倫本月訪京時得到更熱情的招待，美國財政部官員指此行與中國新經濟團隊建立關係，為兩國關係打下基礎。耶倫更好地了解中方經濟政策團隊架構，以及他們對中國經濟的看法，她希望兩國有更多不同層級對話避免誤解。外界關注中美會否同意兩國領導人，今年11月在美國三藩市的亞太經濟合作組織峰會期間會晤。與此同時，伯恩斯上周五在美國報章撰文談論中美關係，表示中國是美國最大的地緣政治及情報競爭對手，也是最重要的長期優先事宜。惟他同時提到，「我們也尋求暗地裏強化與中國的情報渠道，這些不引起注意的渠道，是應對不必要誤解及無意衝突的重要預防措施，同時補充及支持決策渠道，例如最近布林肯訪問北京」。

謝鋒指中美關係基礎在民間 另外，中國駐美國大使館周一公布，中國駐美國大使謝鋒上周五訪問紐約大都會藝術博物館進行交流座談。他指中美關係的基礎在民間，兩國文化、文物交流應該成為增進理解和尊重、促進民心相通的催化劑；又稱當前中美關係遭遇困難和挑戰，因此更需要「架橋」而非「築牆」、理解而非偏見，更需要發揮文化潤物無聲、直抵心靈的力量，積極搭建文明交流橋樑，敞開認知彼此歷史和文化的窗口。本報綜合報道

曾或即將訪華美官員