中蒙再聯合考古 探匈奴貴族墓

高勒毛都2號墓地是蒙古一處大型匈奴貴族墓地，位於該國西部後杭愛省境內。河南省考古工作者曾與蒙古學者對此展開聯合考古，是中國考古隊首次在蒙古境內展開的匈奴貴族墓葬考古項目，也是近年來蒙古最大的國際考古合作項目。今次考古周期為兩個月，中方將先後派出兩批考古人員參與，首批4名中國考古工作者已抵達現場。

中蒙考古工作者對上述墓地重新調查後確認，其墓葬總數達571座，是蒙古境內墓葬數量最多、分布最密集的匈奴貴族墓地，其中編號M189和M10兩座不同規模的甲字形墓葬及相關附屬遺迹較矚目。M189墓主在公元前49年至公元72年之間下葬，墓葬曾遭嚴重破壞，出土器物有來自中原的漆木器、玉器、銅器等。M10屬於已發掘的最小甲字形墓，保存完好，墓主在公元66至130年之間下葬，出土器物有西亞風格的金飾和來自中原的玉器等。中方負責人指，隨葬品呈現多種文化因素混合的特徵，說明歐亞大陸文化交流對匈奴貴族喪葬習俗產生深遠影響。