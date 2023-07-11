兩岸國際

綿羊集體躲太陽
德國網民近日發布了一張照片，顯示20多隻綿羊在烈日高照的天氣下，為躲避陽光而沿着細窄的建築物陰影，慵懶地排成一排趴坐在草地上休息，場面有趣，台灣網民笑稱牠們是一群「躲太羊」。
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