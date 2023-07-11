抗病魔立志從醫 罕見病少年入哈佛

美國新澤西州一名17歲的高中畢業生自8歲起被診斷出患有鐮狀細胞性貧血，其後不斷與病魔抗爭，最終成功康復。在長大過程中，他愈發對醫學產生興趣，更從去年夏天開始在主治醫生的研究實驗室工作。如今他已獲哈佛大學錄取，並即將在秋季開始學業，計劃將來行醫幫助更多的人。

莫埃赫拉（Hanif Mouehla）8歲時住進紐約州韋斯特切斯特縣一間兒童醫院的深切治療部，當時他的病情不斷惡化，雙肺衰竭，就連醫生也不確定他是否能活下來。就在他奮力與病魔抗爭之際，有幸獲得了兒科血液腫瘤專家卡伊羅（Mitchell Cairo）的幫助，最終透過接受家族性單倍體幹細胞移植，逐步脫離險境，如今已完全治愈。

進主治醫生門下從事研究 由於自小患病的經歷，莫埃赫拉立志成為一名醫生。他進入到卡伊羅門下工作，並試圖找到治療鐮狀細胞性貧血的方法，最終幫助卡伊羅的鐮狀細胞性貧血療法進入到臨床試驗第二階段。莫埃赫拉稱，他小時候便開始關注醫學，想成為醫生，如今特別想成為一名血液學家。

對於目睹莫埃赫拉的康復歷程至最終被哈佛大學錄取，卡伊羅形容這是自己最愉快的經歷之一。他坦言哈佛大學門檻很高，而莫埃赫拉不僅恢復正常生活，還不惜承受額外的壓力，選擇加速前進，希望為下一代作出貢獻。本報綜合報道