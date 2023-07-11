星洲上半年旅客628萬 較去年同期增3倍
【本報綜合報道】新加坡傳媒周日公布，今年上半年入境旅客多達628萬人次，同比增加超過300%。除了1月和2月，今年3月起每月入境旅客皆突破100萬人次，顯示旅遊業持續復甦。
新加坡旅遊局今年1月預測，2023年到訪新加坡的國際旅客，將達1,200萬至1,400萬人次，估計帶來約180億元至210億元（坡元，約1,045億港元至1,218億港元）的旅遊收益。若下半年來訪旅客的數量維持上半年趨勢，全年入境旅客有望突破1,200萬人次，這相當於2019年疫情前約三分之二水平。2019年，當地入境旅客為1,912萬人次。
中國旅客升幅顯著
據旅遊局網站數據，到訪旅客最大來源國為印尼，入境人次約112萬，之後是馬來西亞（54.1萬人次）、印度（53.5萬人次）、澳洲（51.3萬人次）及中國（42.4萬人次）。其中訪新的中國旅客，在中國放寬邊境管控措施後顯著增加，同比大幅成長超過10倍。
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