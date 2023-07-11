星洲上半年旅客628萬 較去年同期增3倍

新加坡旅遊局今年1月預測，2023年到訪新加坡的國際旅客，將達1,200萬至1,400萬人次，估計帶來約180億元至210億元（坡元，約1,045億港元至1,218億港元）的旅遊收益。若下半年來訪旅客的數量維持上半年趨勢，全年入境旅客有望突破1,200萬人次，這相當於2019年疫情前約三分之二水平。2019年，當地入境旅客為1,912萬人次。