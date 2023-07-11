男主持購青少年淫照 BBC包庇兩個月始停職

仍拒披露身份 倫敦警約談資方 英國廣播公司一名知名男電視節目主持人被指向未成年人購買色情照片，受害人母親於5月中旬向BBC舉報，BBC卻遲遲未有作為。受害人母親上周向其他英媒爆料，BBC周日才宣布已把一名男主持停職，但沒有公開他的身份，倫敦警方昨日就相關指控約談BBC。

BBC發聲明指，公司認真看待所有指控，有健全的內部程序積極處理投訴，今次事件複雜和情況快速變化，BBC已盡快弄清事實，恰當地採取下一步行動。BBC指，任何新資訊曝光或提供給BBC，將會獲恰當和積極跟進。BBC總裁戴維（Tim Davie）向員工發電郵，確認BBC大概兩個月前收到相關指控，上周四再有人就事件向公司作出新性質的投訴，公司已把涉事主持停職。

英媒指，倫敦警方一個專門處理涉及名人案件的小組於上周五接獲通報。警方證實正與BBC商討事件，但未收到正式報案，將索取更多資訊再決定下一步行動。

文化、傳媒與體育大臣弗雷澤（Lucy Frazer）稱，她已與戴維討論事件，鑑於此事的性質，BBC需要空間調查、查明事實並採取行動，她會持續留意事態。

敍撤銷兩BBC記者許可證 敍利亞資訊部上周六宣布，撤銷兩名BBC記者的許可證，指摘BBC發表有偏見、誤導和政治化的報道，未能堅守專業標準。BBC上月刊登一篇報道揭露敍利亞總統巴沙爾．阿薩德家族、軍方領袖涉嫌參與毒品芬乃他林交易，敍政府過往多次否認涉毒品交易，惟美國、英國和歐盟指控敍利亞政府製造並出口毒品，並把巴沙爾．阿薩德的親屬列為關鍵人物。本報綜合報道

戴維 弗雷澤