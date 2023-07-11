泰周四選總理增警力防示威

泰國國會將於周四選出新總理，其中前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）呼聲頗高，他周日在首都曼谷巴吞旺區與約1,000名支持者見面，並呼籲議員不要違背民意。警方已要求周四增派人手，稱當日曼谷可能會發生示威。（綜合報道）