美無人機敍利亞擊斃IS首領

美國中央司令部周日表示，美軍MQ9無人機於上周五發動空襲，擊斃敍利亞東部的回教極端組織伊斯蘭國（IS）領袖阿爾米赫加爾（Usamah al-Muhajir）。美國政府於去年加強針對敍利亞境內IS武裝分子的襲擊和行動，擊斃並拘捕多名IS領袖。（綜合報道）